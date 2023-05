Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Druck des Gewinnenmüssens ist in der Abstiegsrunde ein ständiger Begleiter des SV Morlautern. Seit der Niederlage gegen Waldalgesheim ist er noch stärker geworden. Das Team von Trainer Daniel Graf braucht deshalb am Freitagabend (20 Uhr) in der Oberligapartie bei der SG 2000 Mülheim-Kärlich unbedingt einen Sieg.

Das 1:2 gegen Alemannia Waldalgesheim war natürlich eine bittere Sache für die Morlauterer. Nicht nur, dass sie keine Punkte holten, sie mussten dann auch noch mitansehen, wie zwei