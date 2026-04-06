Die SG Bechhofen/ Lambsborn ist Pokalsieger im Fußballkreis Kusel-Kaiserslautern. Sie besiegte im Endspiel den favorisierten SV Kottweiler-Schwanden mit 2:1 (2:1).

Über 900 zahlende Zuschauer waren Zeuge der Begegnung auf dem Rasenplatz des SV Kübelberg, in der der SVK den ersten Stich setzte. Armin Lilienthal traf nach einem schnell ausgeführten Freistoß für seine Farben (13.). Doch schon zur Pause hatte die SG das Spiel gedreht. Florian Paulus nutzte einen krassen Abwehrfehler zum Ausgleich (22.) und zwei Minuten vor dem Halbzeitpfiff schloss Tim Feß einen schön vorgetragenen Angriff zum 2:1 ab.

Im zweiten Abschnitt sahen die Zuschauer eine Kottweilerer Mannschaft, die zwar bemüht war, aber kaum Durchschlagskraft entwickeln konnte, so dass es der SG Bechhofen/Lambsborn nicht sonderlich schwer fiel, die Führung zu verteidigen.

Es sei ein verdientes Ergebnis gewesen, waren sich beide Trainer, Lukas Agne von der SG und Thomas Löber vom SVK, hinterher einig. Einen ausführlichen Bericht zum Spiel finden Sie in der Ausgabe vom Mittwoch.

Den Einzug ins Endspiel des Kreises Bad Kreuznach verpasst hat der ASV Langweiler Merzweiler nach einer 0:2-Niederlage beim TuS Waldböckelheim. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit schoss Kieran Gätke den TuS in Front, die Entscheidung gegen den ASV fiel dann in der Extrazeit des zweiten Durchgangs, als Elias Kron zum Endstand traf (90.+1). Zu diesem Zeitpunkt war Langweiler/Merzweiler nach einer Zeitstrafe und einer Roten Karte kurz zuvor in doppelter Unterzahl.