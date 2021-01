Der SV Kottweiler-Schwanden hat die Zusammenarbeit mit dem Trainerduo Sebastian Schröer und Julian Wahl vorzeitig verlängert. Der Verein hat bekanntgegeben, dass Schröer und Wahl auch in der Saison 2021/22 die sportliche Verantwortung für die erste und zweite Mannschaft des SVK tragen werden.

Die erste Mannschaft steht in der Gruppe C der B-Klasse Kusel-Kaiserslautern auf dem zweiten Tabellenplatz und hat gute Chancen – sofern die Saison fortgesetzt wird – um den Aufstieg in die A-Klasse mitzuspielen. Auch mit der Position der zweiten Mannschaft sind die Verantwortlichen sehr zufrieden. Die Zweitvertretung des SVK belegt in ihrem ersten C-Klasse-Jahr derzeit den sechsten Tabellenplatz in der Gruppe A2. Wie der Verein weiter mitteilt, wollen Schröer und Wahl den eingeschlagenen Weg mit der jungen Mannschaft weitergehen, die Spieler weiterentwickeln und weiterhin attraktiven und offensiven Fußball spielen lassen. Beide schätzen die optimalen Trainingsbedingungen mit dem neu gebauten Kunstrasenplatz, den Naturrasenplatz und das intakte und engagierte Vereinsumfeld.