Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Beide Frauenteams des SV Kottweiler-Schwanden haben in der Saison 2019/20 den Aufstieg geschafft. So ist die zweite Mannschaft Staffelsieger in der Fußball-Bezirksliga Westpfalz und spielt in der kommenden Runde in der Landesliga Westpfalz. Und die Erste schaffte als Staffelsieger der Landesliga Westpfalz den Sprung in die Verbandsliga.

Dass die Fußballfrauen des SV Kottweiler-Schwanden in dieser Saison in ihren Ligen zu den Titelanwärterinnen gehörten, zeigte sich in der Hinrunde, in der sie sich sowohl in der Bezirksliga als