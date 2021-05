Die Stimmen sind ausgezählt, der Sieger steht fest: Der SV Katzweiler ist der „Sportheld der Coronakrise“ und wird dafür von der RHEINPFALZ Kaiserslautern ausgezeichnet. 546 von insgesamt 2538 Stimmen fielen auf die Aktion des Fußballvereins, der ein ganzes Dorf zum Laufen und Spendensammeln gebracht hat. Dafür gibt es jetzt einen Geldpreis von Sparkasse und ZAK. Mit auf dem Treppchen steht als Zweiter das neue Team des Kaiserslauterer Schwimmklubs, auf das 338 Stimmen entfielen, und Benjamin Paul, Bambinitrainer des FV Kindsbach mit 337 Stimmen. Sie alle erhalten ebenso Geldpreise wie die anderen sieben Kandidaten, die bei der RHEINPFALZ-Aktion, die in diesem Jahr die traditionelle Sportlerehrung ersetzt, zur Wahl standen. Die drei Erstplatzierten werden gesondert geehrt. Wie genau die Ehrung abläuft, sprechen wir noch im Detail mit den Kandidaten ab. Danke fürs Mitmachen und herzlichen Glückwunsch an die Sieger, die stellvertretend stehen für so unzählig viele Menschen, die sich im Hintergrund darum bemühen, dass Sport weiter möglich ist.