Für den SV Fischbach stehen an diesem Wochenende in der Badminton-Regionalliga zwei in Sachen Meisterschaft bedeutsame Duelle auf dem Programm.

Am Samstag (16 Uhr) in der Sporthalle der IGS Enkenbach gegen den 1. BC Bischmisheim III und am Sonntag (11 Uhr) ebendort auf den PSV Saar wollen die mit drei Siegen gestarteten Fischbacher ihre Erfolgsserie fortsetzen. Die bislang makellose Bilanz kommentiert Louisa Marburger so: „Wir haben gezeigt, dass wir aus der Zweiten Bundesliga kommen und dort auch wieder hingehören.“

Ziel: Wiederaufstieg

Auch wenn es die Spielerin des SVF nicht direkt sagt, so ist doch klar, was sie und ihre Teamkollegen in dieser Runde vorhaben: Dem bitteren Abstieg soll der direkte Wiederaufstieg folgen. Die beiden saarländischen Mannschaften betrachtet Louisa Marburger „definitiv als die stärksten Konkurrenten“ ihres Teams im Kampf um die Meisterschaft. Sie selbst wird am Wochenende in beiden Ligapartien das Dameneinzel spielen. Bisher war das die Aufgabe ihrer Teamkollegin Katharina Nilges. Die ist aber bei einem Länderspiel in Bremen gefordert. Das Damendoppel bestreitet Marburger mit Lena Germann.

Obgleich der SVF bislang alle Ligaspiele gewann, muss er mit dem zweiten Tabellenplatz vorliebnehmen. Auf Platz eins steht der PSV Saar, der bei seinen drei Mannschaftssiegen weniger Sätze abgegeben hat. Mit ihren starken Auftritten ließ der Aufsteiger aus Saarbrücken aufhorchen. Marburger: „Wir dürfen den PSV auf keinen Fall unterschätzen.“ Ebenso sieht es ihr Teamkollege Matti-Lukka Bahro. Er rechnet mit zwei spannenden Kämpfen, ist aber zuversichtlich, dass sie sein Team siegreich besteht, dadurch die Tabellenspitze erobert „und sich vom PSV absetzt“.

PSV Saar ist wohl Hauptkonkurrent

Auch in der ersten Wochenendpartie bekommen es die Fischbacher mit einem Gegner aus der oberen Tabellenregion zu tun, mit dem Ligadritten 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim III. Zweimal vermochte die dritte Mannschaft des saarländischen Renommierklubs die volle Punktzahl einzufahren. Doch der erste Ligaauftritt endete mit einer heftigen Niederlage. 1:7 musste man sich im Stadtderby dem PSV geschlagen geben. Damit dürfte klar sein, wer der gefährlichste Konkurrent der Fischbacher an diesem Wochenende ist.