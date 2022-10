Das Regionalligateam des SV Fischbach hat die Hinrunde in der dritthöchsten deutschen Badmintonklasse ungeschlagen mit 14:0 Punkten abgeschlossen.

Am Wochenende mit den weitesten Reisestrecken waren die Fischbacher zunächst beim SV GutsMuths Jena II zu Gast. Dabei kam es zum Aufeinandertreffen des Tabellenführers und des Zweiten. Im Spitzenspiel stellten die Pfälzer schnell die Weichen auf Sieg. Lea Schwarz mit Aileen Krein und Levin Henze/Matti Bahro im ersten Herrendoppel sorgten für die ersten Punkte.

Nachdem auch das Dameneinzel mit Louisa Marburger, alle drei Herreneinzel mit Matti Bahro, Tamino Procida und Bruno Steffen-Sánchez und das abschließende Mixed Aileen Krein/Levin Henze auf Fischbacher Seite verbucht werden konnten, stand der 7:1-Kantersieg fest, den in dieser Höhe keiner erwartet hätte.

Der nächste Sieg

Tags darauf trat der SV Fischbach beim Tabellendritten TV Volkmarsen an. Die Nordhessen leisteten heftigen Widerstand, was sich in nicht weniger als sechs Dreisatzspielen ausdrückte. Doch letztendlich fuhren die Fischbacher einen klaren 6:2-Erfolg ein. Alle schon am Vortag eingesetzten Spielerinnen und Spieler trugen mit mindestens einem Sieg zum Mannschaftserfolg bei.

Diese mannschaftliche Geschlossenheit zeichnete das Team des SV Fischbach über die gesamte Vorrunde aus und lasse bei sechs Punkten Vorsprung auf die nächsten Verfolger auf eine erfolgreiche Rückrunde hoffen, so der Verein. Bis zum Beginn der Rückrunde haben die Badmintonspielerinnen und -spieler nun bis Mitte Januar Zeit, sich optimal darauf vorzubereiten und den Wiederaufstieg in die Zweite Bundesliga unter Dach und Fach zu bringen.

Tabelle

Regionalliga Mitte

1. SV Fischbach 14:0 Punkte

2. TV Mainz-Zahlbach 8:6

3. SV GutsMuths Jena II 8:6

4. TV Volkmarsen 7:7

5. TuS Neuhofen 6:8

6. TB Andernach 5:9

7. TV Hofheim II 4:10

8. 1. BC Bischmisheim III 4:10