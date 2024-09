Mit einem reizvollen Derby eröffnet der SV Fischbach die neue Badminton-Saison. Nach dem Abstieg aus der Zweiten Bundesliga trifft der SVF in der Regionalliga Mitte am Samstag (16 Uhr) in der Sporthalle der IGS Enkenbach auf den Post SV Ludwigshafen.

Recht zuversichtlich gehen die Fischbacher in dieses pfälzische Duell. So sieht Matti-Lukka Bahro seine Mannschaft in der Favoritenrolle. Mit seinen Teamkollegen will er die Runde mit einem Sieg beginnen und so den ersten Schritt in Richtung Saisonziel machen, das durchaus ambitioniert ist. „Wir wollen den direkten Wiederaufstieg in die Zweite Liga schaffen“, gibt der SVF-Spieler als Marschroute vor. Locker, einfach so im Vorübergehen sei das natürlich nicht zu packen. Bahro spricht von einigen „schwierigen Spielen“, die sein Team zu bestreiten habe. Das gegen die Post zählt er dazu. Dabei kommt es zu einem Wiedersehen mit ehemaligen Mannschaftskameraden, die jetzt für das Ludwigshafener Team den Schläger schwingen: Jonas Kehl, Levin Henze und Aileen Krein.

Zu den anderen Ligakonkurrenten der Fischbacher gehören der TV Mainz-Zahlbach, SV GutsMuths Jena II, TuS Schwanheim, der Aufsteiger PSV Saar und die dritten Mannschaften des 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim und des SV Fun-Ball Dortelweil.

Beim Projekt Wiederaufstieg setzt man beim SV Fischbach fast unverändert auf die Spielerinnen und Spieler der vergangenen Runde. Auf Matti-Lukka Bahro, Tamino Procida, Simon Schenk und Finn Busch. In den Damenpartien ruhen die Hoffnungen des SVF auf Louisa Marburger, Katharina Nilges und Lena Germann. Die beiden ausländischen Cracks, der Franzose Tino Daoudal und der Däne Oliver Nowak, stehen zwar noch auf der aktuellen Spielerliste des SV Fischbach, werden aber in der Regionalliga wohl kaum zum Einsatz kommen.