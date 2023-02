Mit dem 5:3-Erfolg beim TV Hofheim hat sich das Badmintonteam des SV Fischbach vorzeitig den Titel in der Regionalliga Mitte gesichert. Mit der Meisterschaft in der Tasche ist die Mannschaft nach dem Abstieg in der vergangenen Saison direkt wieder aufstiegsberechtigt in die Zweite Bundesliga Süd.

Das Wochenende stand eigentlich unter keinem guten Stern. Im Vorfeld hagelte es in der Herrenriege verletzungs- und krankheitsbedingte Absagen, sodass der selbst nicht fitte Mannschaftskapitän Matti-Lukka Bahro alle Mühe hatte, ein immer noch schlagkräftiges Team zu formieren. Das zeigte sich gleich in seinen Spielen, als er das Einzel glatt abgeben musste und auch das Doppel an der Seite von David Eckerlin an die Hofheimer ging. Dafür punkteten Lea Schwarz mit Louisa Marburger im Damendoppel und die erst 16-jährige Anna-Lena Zorn, die ihre Premiere in der ersten Mannschaft feierte, im Dameneinzel. Da David Eckerlin im Spitzeneinzel nichts anbrennen ließ und Levin Henze mit Simon Schenk im Doppel und auch im dritten Einzel erfolgreich war, war der 5:3-Sieg sichergestellt. Bei dann noch drei ausstehenden Begegnungen und zu diesem Zeitpunkt acht Punkten Vorsprung war den Fischbachern der Meisterpokal nicht mehr zu nehmen.

Das Spiel am Tag darauf in Andernach endete 4:4. Den ersten Punktverlust in der Saison konnten die Fischbacher unter diesen schwierigen Umständen und mit der Meisterschaft in der Tasche allerdings gut verschmerzen.