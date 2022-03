Für den SV Fischbach stehen an diesem Wochenende in der Zweiten Badminton-Bundesliga Süd die beiden letzten Saisonpartien auf dem Programm. Am Samstag (16 Uhr) beim BSV Eggenstein-Leopoldshafen und am Sonntag (11 Uhr) beim BC Offenburg. Es dürften für längere Zeit die letzten Auftritte der Fischbacher in dieser Liga sein: Am Abstieg scheint kein Weg mehr vorbeizuführen.

Bedarf es doch schon eines starken Glaubens an eine wundersame Rettung, um die Situation des SVF nicht als aussichtslos einzuschätzen. So kann das Team nach den bisherigen 20 Ligaspielen nur bescheidene zwölf Punkte auf der Habenseite vorweisen und steht auf dem vorletzten Tabellenplatz. Zu dieser aus Sicht der Fischbacher betrüblichen Lage kommt noch hinzu, dass der Abstand auf den oberen Tabellennachbarn Eggenstein-Leopoldshafen vier Punkte beträgt. So nimmt es nicht wunder, dass der Fischbacher Spieler Jonas Kehl „nur noch geringe Rettungschancen“ für sein Team sieht. Aber es gibt sie noch, theoretisch gesehen. Mit einem hohen, drei Punkte einbringenden Sieg im Kellerduell am Samstag und einem Erfolg gegen Offenburg könnte es mit dem Klassenverbleib klappen. Vorausgesetzt, Eggenstein-Leopoldshafen geht auch im letzten Spiel gegen den 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim II leer aus und es bleibt bei zwei Absteigern.

Das ist aber leichter geschrieben als getan. Denn im letzten Spiel bekommt es Fischbach mit einem Topteam der Liga zu tun, mit dem Tabellenzweiten Offenburg. „Mit Eggenstein-Leopoldshafen können wir mithalten, aber gegen Offenburg wird es sehr schwer für uns“, beschreibt Kehl die Aussichten seiner Mannschaft. Auch wenn der BCO ohne seinen Spitzenspieler, den Esten Karl Kert, antreten würde, ginge er trotzdem als klarer Favorit in das Duell mit Fischbach, das im Hinspiel mit 1:6 den Kürzeren zog.

Zum Saisonfinale sind beim SVF Jonas Kehl, David Eckerlin, Leander Adam und Levin Henze mit von der Partie. In den Damenpartien setzt man auf Louisa Marburger, sie wird das Einzel bestreiten, sowie Lena Germann und Aileen Krein.