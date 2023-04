Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die 1. Badminton-Mannschaft des SV Fischbach steht auch nach dem dritten Spieltag an der Tabellenspitze der Regionalliga Mitte. Dieses Mal sprangen in den ersten und in der Vorrunde einzigen Heimspielen gegen den TB Andernach und TV Hofheim II zwei Siege heraus.

Zunächst hatte man in der Sporthalle der IGS Enkenbach-Alsenborn den TB Andernach zu Gast. Die Fischbacher steckten in großer Personalnot, da gleich sieben infrage kommende Spieler aus dem Kader bei internationalen