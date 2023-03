Der SV Fischbach ist auch in seinen beiden letzten Saisonspielen ungeschlagen geblieben. Die Meisterschaft in der Regionalliga war den Fischbachern schon vorher sicher.

Gegen den TuS Neuhofen standen die Fischbacher allerdings bei einem zwischenzeitlichen 1:4-Rückstand kurz vor der ersten Saisonniederlage. Der Rückstand kam unter anderem durch drei knappe Dreisatzniederlagen in den beiden Herrendoppeln und dem Dameneinzel zustande. Das Damendoppel mit Lea Schwarz und Aileen Krein gewann dagegen klar in zwei Sätzen. Am Schluss drehten die Fischbacher noch einmal auf und konnten durch Moritz Miller im zweiten Herreneinzel, Finn Busch im dritten Einzel und Lea Schwarz/Simon Schenk im Mixed die für das Remis nötigen Punkte einfahren.

Das Spitzenspiel gegen Vizemeister TV Mainz-Zahlbach am Folgetag verlief jedoch gänzlich anders als erwartet. Denn die Spieler des SV Fischbach gingen gegen den starken Aufsteiger sehr engagiert zu Werke und gewannen gleich das Damendoppel mit Louisa Marburger und Lea Schwarz sowie das zweite Herrendoppel mit Matti-Lukka Bahro und Bruno Steffen-Sánchez. Marburgers Sieg im Dameneinzel führte zum 3:0, die Niederlage des Herrendoppels Busch/Schenk fiel da nicht mehr sonderlich ins Gewicht. Durch vier relativ glatte Zweisatzsiege in den Herreneinzeln durch Miller, Busch und Schenk sowie im Mixed durch Schwarz/Matti-Lukka Bahro stand der 7:1-Sieg. Mit zehn Punkten Vorsprung geht es nun zurück in Richtung Zweite Bundesliga Süd.