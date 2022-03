Bei einem Überholmanöver ist es am Montagmorgen gegen 7 Uhr auf der L369 zwischen Kollweiler und Schwedelbach zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte ein Ford-Kuga-Fahrer einen vor ihm fahrenden Ford F-150 (Pick-up) überholen. Im Vorbeifahren streifte der SUV – also der Ford Kuga – den Pick-up, so dass an beiden Fahrzeugen Schäden entstanden. Verletzt wurde niemand. Der SUV-Fahrer lehnte eine Verwarnung ab und gab an, dass der Fahrer des Pick-ups ihm nicht genug Platz gelassen habe. Beim Ausmessen der Unfallstelle stellten die Beamten fest, dass die Straße in diesem Bereich nur 5,10 Meter breit ist. Daher geht die Polizei davon aus, dass die Straße an der Unfallstelle für ein Überholmanöver von solch großen Fahrzeugen nicht geeignet ist. Die weiteren Ermittlungen laufen.