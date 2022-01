Der Youtube-Kanal „Mathematrick“ der Kaiserslautererin Susanne Scherer ist in den vergangenen Wochen, was die Zuschauer- und Abonenntenzahlen angeht, geradezu durch die Decke gegangen.

Dass sie irgendwann mal Videos für fast 140.000 Abonnenten dreht, hätte sich die 31-Jährige nach ihrem Schulabschluss 2009 nicht vorstellen können. Da sie Mathe immer gerne gemacht habe, begann sie noch im selben Jahr ihr Studium in dem Fach an der Technischen Universität (TU) in Kaiserslautern: „Mir war aber von Anfang an klar, dass ich nie wirklich im wissenschaftlichen Bereich arbeiten will“, erzählt Scherer.

Statt höherer Mathematik beschäftigte sie sich nach ihrem Bachelorabschluss deshalb mehr mit Musik und ihrer Metal-Band. Auch beruflich schlägt sie eine völlig andere Richtung ein und macht eine Ausbildung als Mediengestalterin beim 1. FC Kaiserslautern: „Das war eine ganz neue Erfahrung, die mir jetzt natürlich sehr weiterhilft.“

Die Liebe zur Mathematik nie vernachlässigt

Doch ihre Liebe zur Mathematik vernachlässigte sie nie vollständig und gab nebenbei privat Nachhilfe. Als eine Schülerin krank wurde, war Scherer zum ersten Mal auf digitale Alternativen angewiesen und wechselte von da an immer mehr zum Online-Unterricht. Schließlich wurde ihr bewusst, dass sie mit Videos über die Online-Plattform Youtube gleichzeitig hunderten Schülern weiterhelfen kann.

Also eröffnete die 31-Jährige gemeinsam mit ihrem Freund, der hinter der Kamera steht, neben dem Musikkanal „MoonSun“ auch noch „Mathematrick“. Als die Pandemie Anfang 2020 Live-Auftritte mit ihrer Band schließlich unmöglich machte, hatten die beiden mehr Zeit und luden auf dem Mathekanal fast täglich ein Video zu Integralen, Gleichungen und Bruchrechnungen hoch.

Seit Oktober geht der Mathe-Kanal durch die Decke

Im Oktober kam dann schließlich der Durchbruch, die Mathe-Videos werden seitdem tausendfach geklickt. „Dadurch ist meine Work-Life-Balance ein wenig aus dem Gleichgewicht geraten“, erklärt Scherer. Denn auf zwei Kanälen regelmäßig qualitativ hochwertige Videos hochzuladen, sei schon ziemlich stressig, zumal immer mehr E-Mail-Anfragen in ihrem Posteingang eintrudeln: „Da kann man dann nicht einfach sagen, um Punkt 18 Uhr mache ich heute Feierabend“, sagt die 31-Jährige.

Weil die Musikvideos häufig auch sehr aufwendig produziert seien, habe das Metal-Duo den Musikkanal zurzeit etwas zurückgefahren. Sobald es in Sachen Corona aber wieder sicherer ist, will die Band „MoonSun“ in naher Zukunft auf Tour gehen. „Dann werden wir hingegen ,Mathematrick’ weniger Zeit schenken können“, weiß Scherer.

Falls sich Scherer zwischen ihren beiden Leidenschaften entscheiden müsste, würde sie beruflich dann doch eher Mathematik bevorzugen: „Nicht, weil ich eines der beiden Themen weniger mag, sondern eher, weil sich die Musik als Hobby – ohne Druck – viel besser entfalten kann.“