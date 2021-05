Einige Wechsel gab es zu Beginn der nun anlaufenden Saison im Reitsport. Wie in anderen Sportarten auch, so schlossen sich verschiedene Reiterinnen und Reiter anderen Verein an. Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Einige finden zum Beispiel die Trainingsbedingungen besser, oder der Wohnort liegt günstiger zur neuen Wirkungsstätte.

Aber es gibt auch andere Reitsportler, die ganz einfach eine neue Herausforderung in einem neuen Umfeld suchen, und so manche Freunde der Vierbeiner kehren an ihre frühere Wirkungsstätte zurück.

Dem RFV Miesau, bekannt durch sein großes Pfingstturnier, haben sich drei junge Damen angeschlossen, die das Vereinsleben sicherlich bereichern werden: Die Dressurreiterin Susanne Graupeter, die seit Jahren beim Turnier in Miesau an den Start geht und die es auch als Sponsorin unterstützt. In der Vergangenheit ritt sie für den RFV Alstal. Zurück im Heimatverein, wo sie ihre ersten Trainingsstunden nahm und Schleifchen einritt, ist Leonie Bischoff. Die 16-jährige Amazone aus Katzenbach ritt in den letzten Jahren für das Pferdecentrum Miesau. Neu im Kreis der Miesauer Reiterschar ist die durch einen Reitunfall erblindete Emily Connolly aus Mehlingen. Die 15 Jahre alte Schülerin ist ein großer Fan des Miesauer Turniers und besonders der Barockpferdekür. Sie wechselt von den Pferdefreunden Fröhnerhof zum RFV Miesau.

Die Geschwister Sabine, Simone und Susanne Jergens aus Kaiserslautern reiten seit dieser Saison für den RFV Alsenborn. Die drei Reiterinnen starteten bis letzte Saison für die RSG Barbarossa Kaiserslautern und sorgten für einige Platzierungen.

Aufgrund der Schließung des Christlichen Jugenddorfwerkes (CJD) in Wolfstein sind einige junge Reiterinnen und Reiter zum RFV Rodenbach gewechselt. Verlassen hat den Verein um Sebastian Gloede kein Mitglied, so dass der bisherige Stamm der Aktiven noch vergrößert werden konnte.