Der Sänger Thomas Godoj, dessen Karriere 2008 mit dem Sieg bei „Deutschland sucht den Superstar“ begann, kommt am Samstag ins Irish House nach Kaiserslautern. Das Konzert ist Teil seiner Akustik-Tour.

„Verstärker Aus!“ heißt die Tour von Rocksänger Thomas Godoj, die im Herbst 2023 begonnen hat und ihn nun nach Kaiserslautern führt. Im Irish House ist er am 20. Januar ab 20.30 Uhr zu erleben.

Bei dem Auftritt will der aus dem Ruhrgebiet stammende Godoj seine bekanntesten Hits aus den vergangenen 15 Jahren und, so der Tourveranstalter, „einige Überraschungen“ in einer intimen Atmosphäre präsentieren. Es ist seine inzwischen siebte Akustik-Tour. Erstmals soll dabei ein Piano die Hauptrolle bei der Instrumentierung spielen. Godoj hat mittlerweile neun Alben veröffentlicht, das jüngste aus dem Jahr 2023 heißt selbstbewusst „Album des Jahres“.

»Verstärker aus!« nennt Godoj sein aktuelles Programm. Foto: Julia Scheibeck

„Die Idee, meine Songs in einer akustischen Version zu spielen, reizt mich immer wieder“, sagt Thomas Godoj. „Ich freue mich darauf, meinen Fans etwas ganz Besonderes zu bieten.“

Termin

Thomas Godoj auf „Verstärker Aus!“-Tourstopp im Irish House am Samstag, 20. Januar, 20.30 Uhr. Infos und Tickets gibt es über www.thomasgodoj.de, Tickets auch via Eventim und gegebenenfalls an der Abendkasse erhältlich.