Britisches Pfunds-Ballett auf Rädern, charmant-verpeilte Zauberer und feuerspuckende Australier: All das und mehr gab es am Wochenende in der Innenstadt. Das Straßenkunst-Festival des Citymanagements sorgte für buntes Treiben – zwischen nackten Tatsachen und heißen Shows.

Haben Sie schon mal zwei halbnackte Briten in Tutus und auf Einrädern Bowling-Kegel jonglieren gesehen? Nein? Dann waren Sie am Wochenende wohl nicht beim Straßenkunst-Festival in