Hätten Ludwig van Beethoven und Kurt Cobain je ein gemeinsames Musikprojekt gestartet, hätte es mit Sicherheit so geklungen. Die erste Tour des jungen Musik-Duos Beranger führte am Samstag in den Cotton Club der Lauterer Kammgarn. Die wenigen Anwesenden waren überrascht.

Gerade wenn man denkt, heutzutage gebe es in und aus Deutschland kaum noch so richtig klanggewaltige Bands, kommen die zwei Jungs von Beranger (Obacht, französisch ausgesprochen!) um die Ecke. Sie bringen einen Sound mit, den man so noch nie zuvor gehört hat!

Na gut, so wirklich deutsch sind die beiden nicht. Der begnadete Schlagzeuger Todd James stammt aus Australien, der namengebende Beranger Gras – ein noch begnadeterer Pianist und Sänger – kommt aus Frankreich. Ihre Musik entstand jedoch tatsächlich in Deutschland, auf den Straßen Berlins.

„Barock’n-Roll“

Hier bemühte sich Beranger Gras als Straßenmusiker, den Weg der Passanten mit klassisch anmutenden Melodien zu versüßen. Eines Tages stolperte ihm der ,,Aussie“ über den Weg, unter einer Brücke am Alexanderplatz. Der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte.

Das Duo selbst nennt es eine Mischung aus Chopin und Nirvana, die Presse nennt es „Barock’n’Roll“. Es klingt klassisch schön: ein durchtriebenes Grunge-Feuerwerk des langhaarigen Beranger als Sänger und Keyboarder mit einem Hang zu optischer Extravaganz; dazu Todd mit stiller, hin und wieder sarkastisch witzelnder Präsenz am Schlagwerk.

Wahrhaft spektakulär

Und gerade wenn man denkt, dass zu einer solchen Hammer-Band mit einem solchen Hammer-Sound Hunderte von Besuchern kommen müssten, bleibt der Cotton Club nahezu leer! Jetzt mal ehrlich, liebe Lauterer! Aber sei’s drum. Die wenigen, die an diesem Abend vor Ort waren, haben etwas wahrhaft Spektakuläres erlebt.

,,Does anybody here like classical music?“ fragte der Franzose. Nachdem alle mit einem klaren Ja antworteten, gab er den Mozart am Keyboard. Man muss nur die ersten Takte von ,,Slipping under“ hören, um zu erkennen, wie viel Genie in diesem Duo steckt. Als hätte Beethoven mit Kurt Cobain einen Abend unterm offenen Sternenhimmel verbracht und ein musikalisches Kind gezeugt. Dabei geht es lyrisch nicht immer um Romantik, aber immer um Themen, die von Gras als Songschreiber der Band romantisiert werden.

Eine Offenbarung

Der Song ,,Suffocate me now“ hat alles andere als eine gesunde Beziehung im Zentrum zwischen Leidenschaft, Demütigung und Todeswunsch. ,,Whistle“ ist ein weiteres Meisterwerk - übrigens koproduziert unter anderem von den Jungs der bekannten Berliner Band The Beatsteaks.

All das schmettern Beranger in einem imposanten Sound-Spektakel zwischen magischen Piano-Soli, Todds tief donnernden Schlag-Arien (man vergesse nicht seinen kurzen Gitarren-Schlagzeug-Solopart mit Loop-Gerät) und Gras’ beeindruckender Stimme. Das klang so gut, dass die kleine Cotton-Club-Meute am Ende sogar mittanzte. Das Duo war erleichtert, denn die Besucher machten Stimmung für ein volles Haus. Dieser Live-Gig war gigantisch.

Da kommt was Großes

Ein Fazit bei diesem multi-versierten Duo ist schwer. Aber eins ist so sicher wie das Amen beim Gebet: Wer diese Band zum ersten Mal hört, wird süchtig. Und wer sagt, dass Straßenmusiker deshalb auf der Straße spielen, weil sie nur mäßiges Talent besitzen, der sollte Beranger einmal live erleben – und sich dann schämen.

Wenn es auf eine junge Band zu achten gilt, die in der Kammgarn ihre Anfänge gemacht hat, dann auf diese!