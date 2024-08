Ein abwechslungsreiches Programm und vor allem ganz viel Spaß waren Teil der Erfahrung, die Kinder aus Kaiserslautern und Umgebung beim „Sunshine Camp“ in Bad Dürkheim gemacht haben. Auch Tiere waren mit dabei.

Mit einem erlebnisreichen „Sunshine Camp“ im idyllischen Kirschtal bei Bad Dürkheim ist es dem Verein Lichtblick 2000 in Kooperation mit dem CVJM Kaiserslautern gelungen, für 27 Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Verhältnissen erstmals eine ganz besondere Jugendfreizeit mit speziellem Förderprogramm auszurichten. „Wir wollten Kinder erreichen, die bei Freizeiten sonst nicht berücksichtigt werden“, erklärt Florence Asmus, Erste Vorsitzende von Lichtblick 2000.

Teilnehmen konnten Kinder aus der Fritz-Walter-Schule und der Röhmschule. Dank Spendengeldern in Höhe von 6000 Euro, die der Verein beim diesjährigen „Ball der Hoffnung“ der Serviceclubs in und um Kaiserslautern erhalten hatte, sei die Wochenend-Veranstaltung für die Kinder komplett kostenlos gewesen. Die Kinder sollten neue Erfahrungen sammeln, aus ihrem gewohnten Umfeld herauskommen und etwas Schönes, Besonderes erleben, das sie prägen würde, erläutert die Vereinsvorsitzende. Vor allem aber sollten sie in der Gruppe lernen, über den eigenen Tellerrand zu schauen und eigene Talente und Stärken erkennen.

Begegnung mit Tieren

Mit neun engagierten Mitarbeitenden des CVJM sei es am Freitagnachmittag mit einem Reisebus in Richtung Bad Dürkheim gegangen, wo sich bereits Helfer von Rotaract Kaiserslautern und CVJM um den Aufbau von Zelten gekümmert hatten, erzählt Asmus. Nach einem ersten Kennenlernen untereinander ging es am Samstagvormittag direkt mit viel Spaß hinein in ein spannendes „Wald-Wiesen-Wasser-Programm“. Dort begegnete die Gruppe auch Therapie-Ponys und Hunden. Ein Junge habe dadurch nicht nur seine Angst vor Tieren verloren, sondern sogar Vertrauen zu ihnen aufgebaut.

In einem Workshop mit vielen kleinen orangefarbenen Lego-Steinen waren die Kinder außerdem gefordert, in einer Gruppe gemeinsam eine Stadtstruktur aufzubauen und dabei trotzdem die eigene Fantasie einzubringen. Beim Trommel-Workshop konnten die Kinder ihr rhythmisches Talent unter Beweis stellen und außerdem beim Gestalten von eigenen Tassen kreativ werden. Grillen und ein gemütliches Lagerfeuer gehörten genauso zum Erlebniswochenende der Kinder und Jugendlichen wie gemeinsames Singen und das Erzählen von Geschichten.

Weihnachtsdorf für dieses Jahr geplant

Es sei gelungen, in den Kindern Talente und Interessen zu wecken und neue Anreize zu schaffen, resümiert die Vereinsvorsitzende. Im kommenden Jahr solle das Projekt deshalb im Mai unbedingt fortgesetzt werden. Die Jugendherberge in Otterberg sei dafür bereits als Örtlichkeit gesichert.

Florence Asmus geht davon aus, dass Lichtblick 2000 dafür erneut die notwendigen Fördermittel erhalten wird. Im Rahmen dieses Wochenendes könnten die Kinder wachsen und anschließend mit einem Gefühl von Aufmerksamkeit und Wertschätzung in ihren Alltag zurückkehren. In der Gruppe hätten sie sich als Individuen fühlen und dabei immer sie selbst sein dürfen. Das vermittle Stärke, Teilhabe und Motivation und fördere das Miteinander. Für dieses Jahr hat Lichtblick 2000 zum ersten Mal ein Weihnachtsdorf geplant, in dem Kinder aus verschiedenen Schulen gemeinsam über mehrere Stunden die Vielfältigkeit einer vorweihnachtlichen Atmosphäre erleben sollen. Für die Vorweihnachtszeit hat der Verein sich für die Kinder dazu erneut den gemeinsamen Einkauf von Winterschuhen vorgenommen und auch den beliebten Besuch in einem Restaurant.