An der Landstuhler Stadthalle startet an diesem Wochenende die beliebte Reihe „Summer in the City“. Besucher dürfen sich im Juli auf drei Bands freuen und nach einer Pause geht es mit jeweils zwei Veranstaltungen im August und im September weiter.

Den Auftakt der Reihe bestreitet die gebürtige Landstuhlerin Svenja Merker am Samstag, 16. Juli. Sie betritt mit Pianist Stefan Altherr und Franz Dahl an der Gitarre die Bühne, um akustische Coversongs zu präsentieren, wobei die rhythmusgeladenen und gefühlvollen Musiker jedem Titel eine eigene Note verleihen. Ihr Repertoire reicht von Klassikern bis hin zu modernen Chartstürmern.

Die Band The Watching präsentiert am Samstag, 23. Juli, unter anderem eigene Songs, deren Einflüsse hörbar aus der Alternative-Rock-Szene kommen. Egal ob kraftvoller Hard-Rock oder sanfte Radio-Pophits, mit der Band sei alles möglich, heißt es in der Vorankündigung.

Rock, Pop, Country und Blues

Eine Woche später, am Samstag, 30. Juli, präsentiert die Stadthalle Landstuhl die Band Mep-Live. Das sind Mario Scheufler, Michael Ernesto Schmitt und Peter Weigerding. Sie spielen in origineller Besetzung (Gitarre, Gitarre/Bass und Cajon/Percussion) unplugged Klassiker aus Rock, Pop, Country und Blues. Seit nunmehr 6 Jahren ist die Band mit diesem Konzept im Saar-Pfalz-Raum unterwegs.

Nach der Sommerpause geht es am 20. August mit dem Duo Yannisha – das sind Yann Loup und Annisha Adam – weiter. Mit einem Disco Inferno mit dem Funk- und Discosound der 1970er Jahre geht es am 27. August weiter, gefolgt von Legends Corner mit Country und Classic Rock am 3. September. Zum Abschluss der Reihe darf am 17. September unter dem Titel „Suddenly on Stage – Classics, Funk, Pop und Rock“ noch einmal ordentlich gefeiert werden.

Jede der Veranstaltungen beginnt um 19 Uhr. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Karten gibt es im Ticket-Servicebüro, Kaiserstraße 39, Telefon 06371 92340, donnerstags von 15 bis 18 Uhr und freitags von 10 bis 13 Uhr. Sie können auch per E-Mail an info@stadthalle-landstuhl.de oder online unter reservix.de bestellt werden. In diesem Jahr wird eine Reservierungspauschale von fünf Euro pro Person erhoben, teilt der Veranstalter mit. Reservierungsbestätigungen können im Ticket-Servicebüro abgeholt werden. Sie können als Gutschein für ein Freigetränk an dem jeweiligen Abend eingelöst werden. Bei schlechtem Wetter finden die Veranstaltungen in der Stadthalle statt.