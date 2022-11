Die Getränke sind schon kühlgestellt: Sukura-Vereinsmitglied Fridolin Pusch ist kräftig am Shoppen für den Sukura-Cup am Samstag – mit Bier, Bockwurst und bunter Diskussionsrunde. Eine Alternativveranstaltung zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar.

Zwölf Teams bestehend aus Hobbykickern und gleichermaßen offen für männlich, weiblich und divers; vier Feldspieler, ein Torwart und maximal zehn Personen pro Team – damit wollen die Jungs und Mädels des Vereins Sukura in Kooperation mit dem Fanprojekt der AWO eine kleine Alternativ-Veranstaltung zur Katar-WM und ein Hallenfußballturnier veranstalten. „Ob am Ende auch gut gemischte Teams herauskommen, werden wir erst am Tag selbst herausfinden“, so Co-Organisator Fridolin Pusch. Und dieses Multikulti-Fußballturnier ist jetzt schon ausgebucht. „Es gab noch viel mehr Anmeldungen, aber wir mussten bei zwölf Teams Schluss machen, sonst könnten wir die Qualität des Turniers nicht gleichmäßig aufrechterhalten – aufgrund der Platz- und Zeitfrage“, erklärt Pusch.

Das Turnier selbst findet im SOC-Sportpark am Warmfreibad statt. Jedes Team hat gleich viele Spiele – „also mindestens fünf Mal eine Stunde Fußball“, sagt Pusch. Nach dem Finale wird das beste Team geehrt. Mit Preisen, einem Wanderpokal und alle drum und dran. Jedoch nicht im Park, sondern in der „Kartoffelhalle“ des AWO Fanprojekts Kaiserslautern, Kniebrech 7.

Nach dem sportlichen Teil wird diskutiert

Die Anfrage des Fanprojekts – eine Anlaufstelle für die junge und mitteljunge Lautrer Fußball-Fanszene – ging bereits Anfang des Jahres beim Verein Sukura ein. Dass die erste gemeinsame Zusammenarbeit nun mitten in die Zeit der umstrittenen WM in Katar fällt, ist zwar reiner Zufall – aber für den gemeinnützigen Verein auch eine willkommene Gelegenheit zum kritischen Aufarbeiten der Weltmeisterschaft.

„Das heißt, dass wir nach dem sportlichen Teil und vor der Siegerehrung ein paar Leute von Amnesty International eingeladen haben, die uns deren Meinungen, Fakten und Zahlen zu Katar und den dortigen Menschenrechten vorstellen werden. Danach gibt es noch eine kleine Diskussionsrunde.“ Das Turnier selbst sei keine gewinnorientierte Veranstaltung, „alles Geld, das wir einnehmen, fließt auch wieder in den Verein zurück“. Pro Mitspieler gibt es eine Startgebühr von zwei Euro. Dafür gibt es ein Freigetränk und ein Essen.

Ab 20 Uhr „Rave“ in der Kartoffelhalle

Um 12 Uhr ist Anpfiff im SOC-Park und ab 20 Uhr beginnt der „Rave“ – also eine laute Livemusik-Party mit „euren liebsten Sukura-Artists“. Die Party kostet zwar Eintritt – wie viel, ist noch nicht gesetzt – wird jedoch ebenfalls ausschließlich für den Verein genutzt. Denn die Planung für das nächste Turnier hat bereits begonnen. „Wir hoffen, dass durch das Event eine bunte Gruppe von Menschen zusammenkommt, aus der interessante Verbindungen entstehen für weitere Projekte im subkulturellen und sportlichen Raum.“

Ziel des Vereins ist es unter anderem, Künstler zu vernetzen, ihnen eine Plattform zu bieten sowie einen dauerhaften und unabhängigen Kunstraum zu schaffen, der allen Interessierten zur Verfügung steht.