Dieses Duo macht wirklich süchtig: Die zwei Musik-Comedy-Königinnen Ariane Müller und Julia Gámez Martin, alias „Suchtpotenzial“, kamen am Freitag mit einer Show auf die Kasino-Bühne, die Männern zeigte, was die „Merkel-Raute“ wirklich bedeutet. Ein „Infotainment“-Abend namens „Sexuelle Belustigung“. Das Blatt vor dem Mund haben sie dafür wie immer im Tour-Bus gelassen.

Tatsächlich! Da saßen wirklich Männer – echte Männer – im Publikum! Und sie lachten auch noch! Dabei sagt man den zwei Kabarett-Damen doch nach, sie seien „männerhassende Emanzenweiber und Feminazis!“ Ach was! Ariane Müller und Julia Gámez Martin haben ein großes Herz für das männliche Geschlecht. „Wir halten uns ja selbst welche. Und wir bremsen auch gerne für Männer“, betonten beide. Also keine Angst, liebe Herren. Bei dem Suchtpotenzial-Duett seid ihr sicher. Solange ihr die Damen nicht aufgrund ihrer grazilen Weiblichkeit unterschätzt. Denn die beiden haben es faustdick hinter den Lippenstiften.

Zum ersten Mal in Kaiserslautern

„Kaiserslautern, wir freuen uns, hier zu sein – zum ersten Mal. Und wir freuen uns, dass alle etwas anhaben. Sogar eine Hose“, verkündete Julia. „Nee, wirklich. Wir hatten am Anfang echt Probleme. Die Leute waren so gewohnt an die Online-Streams, die kamen einfach mal im Schlafanzug, im Schlüppi...“ Ja, da war wohl jeder dankbar für ein bisschen mehr Bekleidung. Es war ja schon schlimm genug für das Duo, sich gegenseitig wieder auf der Bühne zu sehen. Etwa 500 Kilometer trennen die Pianistin aus Ulm und die Sängerin aus Berlin. Und das sei wohl auch gut so. „Es ist eine Ehe: Wir hängen ab, sind genervt voneinander, haben ein gemeinsames Konto, keinen Sex – genau wie Verheiratete!“ Während des Lockdowns mussten die beiden bei ihren jeweiligen Familien bleiben. „Das war schwierig. Du kommst die Treppe runter und es gibt erst mal keinen Applaus.“ Und dieses unfassbar schwere Los hat das Duo in eine traurige Ballade gepackt: „Systemrelevant“.

Aber als wäre das noch nicht genug der Qualen für die beiden Künstlerinnen, gibt es da ja noch einen weiteren Nachteil: Sie sind Frauen. Und haben ihr Programm auch noch „Sexuelle Belustigung“ genannt. Damit sind sie quasi verpflichtet, über dieses eine weltbewegende Thema zu sprechen und zu singen: „#metoo und die Tür bleibt jetzt zu, da müssen wir jetzt alle durch“, warnte Ariane, „dann können wir weiter Pimmel-Witze machen.“

„Herr“-lich gnadenlos

Und so zählte man sie alle auf: Die Weinsteins, die Cosbys und all die anderen, die den Hashtag ins Leben „belästigten“. „Julia, wer weiß, was da noch alles ans Tageslicht kommt“, unterbricht Ariane den Song. „Ich habe so große Angst, dass irgendwann etwas publik wird über einen Künstler, der mir wirklich viel bedeutet. Zum Beispiel über DJ Bobo.“ „Oder Rolf Zuchowski“, erwiderte Julia schniefend. „Oder Benjamin Blümchen. Du weißt ja nicht, wo er seinen Rüssel überall drin hatte. Welches Hörspiel hörst du dann, frag ich dich?“

Die Antwort kam wie immer prompt und kess: „Hört doch lieber Songs von Suchtpotenzial / Sonst kandidieren wir bei der Bundestagswahl / Kauft unsere CD / Sonst gehen wir in die AfD / Sonst ergreifen wir die Macht / Vielleicht noch heute Nacht / Für den Frieden dieser Welt / Gebt uns euer Geld.“ Nein, Ariane und Julia sind nicht die braven Damen von nebenan. Sie sind „herr“-lich gnadenlos in ihrem Humor, in ihren eindeutigen Ansagen und in ihren gewieften Zweideutigkeiten.

Musikalische „Kantri“-Reise

Musikalisch gab es nicht einen Moment, der nicht vor Anmut und Können triefte. Mit Ariane – die übrigens über Ecken mit dem Liedermacher Reinhard Mey verwandt ist – elegant am Piano und Julia – deren Musical-Ausbildung nicht zu überhören war – mit ihrer begnadeten, engelsgleichen Stimme zwischen den bengelhaften Texten. Höhepunkte gab es an diesem Abend haufenweise.

Zum Beispiel die kleine musikalische „Kantri“-Reise durch alle deutschen Dialekte – von Schwäbisch über „sexy“ Sächsisch bis hin zu Schwiizerdütsch. Immerhin sind beide „Sanifair“-Bon-Milliardärinnen schon viel herumgekommen. Oder die sensationelle spanische Nummer, bei der Julia – gerne auch „Chulia“ ausgesprochen – Gámez Martin ihre spanische Herkunft väterlicherseits musikalisch ausdrückte. Wie das klang? Na ja, so wie spanische Musik für den ungeschulten Deutschen nun mal klingt: Unverständliche und scheinbar schmerzverzerrte „Ajajaaaj“-Laute zwischen dem Rhythmus selbst gespielter Kastagnetten und dann, plötzlich, ein Wort: „La Menstruatiooon“. Ja, das Spanische konnte sie in der Tat „fließend. Ich spürte das ganz tief in mir. Und alle paar Wochen, da muss das einfach raus und dann lasse ich es laufen.“

Kein Thema tabu, keine Ansicht polarisierend genug

Zwischen solch intimen Infos, gab es auch politische: Wussten Sie zum Beispiel, welche Bedeutung die Merkel-Raute wirklich hat? „Sollte ihr mal ein amerikanischer Präsident an die Wäsche wollen, macht es ,schnapp' und die Finger sind ab. Achtet einfach mal auf Trumps Fingeranzahl.“ Kein Thema war tabu und keine Ansicht polarisierend genug, als dass sie auf der „Suchtpotenzial“-Bühne keinen Platz hätte. „Wir sind genau so scheiße wir ihr / Wir haben auch einen Verdauungsapparat“, sangen sie an die schallend lachende Männerwelt. Alles im Namen der Kunst.

„Vielleicht wäre es nie zum Zweiten Weltkrieg gekommen / hätten sie Hitler an der Kunstakademie aufgenommen“, heißt es in einem ihrer Eröffnungssongs. Eine Lösung hatten die toughen Mädels jedenfalls, für den Fall, dass ein zweiter Politiker mit Diktator-Komplex nicht in die Künstler-Riege aufgenommen wird: „Ficken für den Frieden.“ Mit dieser Nummer und einer „Rockstar“-tauglichen Zugabe verabschiedete sich das Duo unter stehendem lauten Applaus.