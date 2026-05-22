Die Beilstein- und Fritz-Walter-Schule sind in einem desolaten Zustand. Über den Bau eines neuen Schulcampus’ herrscht Einigkeit. Beim Wie gehen die Meinungen auseinander.

Am Waldrand, in der Velmannstraße, liegt die Schule am Beilstein, eine Einrichtung mit den Förderschwerpunkten ganzheitliche Entwicklung und Sprache. Auf dem Bännjerrück werden in der Fritz-Walter-Schule Kinder gefördert, die beim Lernen Schwierigkeiten haben. Dass beide Gebäude „baulich und technisch desolat“ sind, darüber gibt es in der Verwaltung, aber auch bei den Stadtratsmitgliedern eigentlich nur eine Meinung. Ein neuer Schulcampus soll gebaut werden, der die bestehenden Schulen „an einem modernen, barrierefreien und pädagogisch zeitgemäßen Standort bündelt“, heißt es in der Vorlage, über die der Stadtrat am Montag befinden sollte.

Die Stadtverwaltung hat vier mögliche Standorte geprüft: ein Grundstück nördlich des Berufsbildungs- und Technologiezentrums an der Ecke Im Stadtwald/Kantstraße, der ehemalige Fachklassentrakt des Schulzentrums Süd, das Areal der Betzenbergschule und der danebenliegenden Kita sowie das rund 21.000 Quadratmeter große Gelände der Stiftswaldschule. Nach der Prüfung durch das Referat Gebäudewirtschaft präferiert die Verwaltung das Gelände rund um die Stiftswaldschule.

Inklusives Konzept für die beiden Schulen gefordert

Unter anderem aufgrund der guten Verkehrsanbindung mit Bushaltestellen und der Straße Am Warmfreibad sei es besonders geeignet. Außerdem gebe es am Schwimmbad einen großen öffentlichen Parkplatz, der bei Schulveranstaltungen von Besuchern genutzt werden könnte. Da die Fläche ohnehin der Stadt gehört, müsste kein weiteres Gelände hinzugekauft werden, auf vorhandenen Grünflächen könnte der Neubau entstehen. Der Flächennutzungs- und Bebauungsplan müssen nicht geändert werden, sodass die Planungs- und Bauzeit kürzer ausfalle, argumentiert die Vorlage.

Die Ratsfraktionen waren sich grundsätzlich einig, dass ein Neubau notwendig ist, Inklusion befürwortet wird. Doch so einfach darüber abstimmen, wollten sie dann doch nicht. Gilda Klein-Kocksch von der Stadtratsfraktion der Grünen erklärte, es fehle ihr in der Vorlage erneut der Hinweis darauf, dass mit dem Neubau eine inklusive Schule geschaffen werden soll. „Natürlich kann man die Förderschulen nicht von heute auf morgen abschaffen, aber wir müssen endlich damit anfangen und hatten dafür ja auch im Schulträgerausschuss extra eine inklusive Schule beantragt“, sagte sie. Zudem müsse unbedingt darauf geachtet werden, „dass der Schulcampus durch eine modulare Bauweise im Sinne der Inklusion jederzeit erweitert werden kann“. Dem schloss sich eine deutliche Mehrheit des Rates mit 27-Ja-Stimmen (7 Nein-Stimmen und 17 Enthaltungen) an.

Empörung im Rat

Auch Carsten Ondreka, Vorsitzender des Inklusionsbeirats, war ganz und gar nicht einverstanden mit der bisherigen Planung. Er trug die Stellungnahme des Arbeitskreises Schule und Bildung vor, der sich intensiv mit dem Thema befasst habe. „Wir haben den Eindruck, dass durch den Beschlussantrag zum Standort für einen Förderschulcampus das Pferd vom Schwanz her aufgezäumt wird“, unterstrich er. Zudem habe er das Gefühl, dass die Schüler weit weg von der eigentlichen Stadt in einer Art „Behindertenghetto“ beschult werden sollen. Durch die Wahl des Standorts werde auch die pädagogische Konzeption eingeschränkt, noch ehe überhaupt festgelegt sei, wie die Schulen künftig inhaltlich arbeiten sollen. „Dabei ist es allgemeingängige Praxis, dass Schulen vor neuen Bauvorhaben pädagogische Konzepte entwickeln, an denen sich Architekten neben den Vorgaben des Ministeriums orientieren“, führte er aus. Ein reiner Ersatzbau für die maroden bisherigen Förderschulen sei zu wenig. Ondreka forderte wie Stefan Glander (Die Linke) die Vertagung der Abstimmung und die Einberufung einer Kommission, „die ein Modell erarbeitet, das sich am Aktionsplan Inklusion 2.0 und der UN-Behindertenrechtskonvention orientiert“. Es gebe etliche gute Beispiele aus der Praxis, unter anderem den Rockenhausener Schulcampus mit Förderschule, Grundschule, IGS sowie Realschule plus an einem Platz, der Kooperationen und inklusive Projekte ermögliche. Glander machte deutlich, „dass Inklusion ein Thema ist, bei dem wir vorankommen müssen“, und dass möglichst alle Kinder gemeinsam lernen sollten. Auch Manfred Reeb (FW) mahnte an, „fachlich-integrative Konzepte mitzuberücksichtigen“, wenn bereits ein passender Standort existiert.

Von der „Schärfe“ der Diskussion überrascht, befürwortete Patrick Schäfer (SPD) den Neubau auf dem Gelände der heutigen Stiftswaldschule. Christdemokrat Alexander Rothmann war ebenfalls „froh, dass es endlich eine Lösung für diese beiden Schulen gibt“, deren Zustand sei untragbar. „An dem Begriff Behindertenghetto habe ich mich aber sehr massiv gestört“, empörte er sich. Alle handelnden Personen seien weit davon entfernt, ein solches schaffen zu wollen, der Begriff historisch belastet.

Schuldezernentin Anja Pfeiffer (CDU) erinnerte daran, „dass es heute erstmal um einen Grundsatzbeschluss geht. Was wie genau gebaut wird, muss noch entschieden werden.“ Um mit der Planung voranzukommen sei es aber wichtig, sich auf einen Standort zu verständigen. Für einen Schulcampus auf dem Gelände in der Stiftswaldstraße stimmten schließlich 47 Ratsmitglieder bei drei Enthaltungen.