Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Westpfalz haben die US-Militärpolizei am Mittwochnachmittag bei einer Suchmaßnahme auf einem Feldweg bei Siegelbach in Sichtweite der Air Base Ramstein unterstützt. Dies bestätigte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Dort sind zurzeit rund 9000 Schutzsuchende aus Afghanistan in einem Zeltlager untergebracht. Es habe den Hinweis gegeben, dass möglicherweise Personen über den Zaun des Air Base-Geländes geklettert sein könnten. Der Einsatz hatte bei Spaziergängern für Aufsehen gesorgt. Ob tatsächlich Evakuierte geflüchtet sind, konnte die Sprecherin nicht bestätigen.