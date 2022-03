Die Polizei sucht Zeugen, die am Mittwochabend in der Reichswaldstraße unterwegs waren. Gegen 19.40 Uhr überquerte hier eine 72-jährige Frau mit ihrem Hund die Straße und kam zu Fall. Dabei zog sie sich eine Kopfverletzung zu. Zeitgleich war eine 61-jährige Frau mit ihrem Auto auf der Reichswaldstraße aus Richtung Pariser Straße unterwegs und bog nach links in die Vogelwoogstraße ab. Ob es zu einer Kollision der beiden kam, ist laut Polizei unklar. Beide Frauen mussten mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden und konnten zunächst keine Angaben zu dem Vorfall machen. Die Polizei nimmt unter Telefon 0631 369-2250 Hinweise zu dem Vorfall entgegen.