In der Zollamtstraße ist am Montag ein 32 Jahre alter Mann mit einer Platzwunde an der Nase und Schürfwunden an der Stirn gefunden worden. Der stark alkoholisierte Mann gab laut Polizei an, sich nicht daran erinnern zu können, wie es zu den Verletzungen kam. Er wusste nur, dass er nach seiner Nachtschicht mit einem Kollegen Alkohol getrunken hatte. Ob er danach stürzte oder verletzt wurde, konnte nicht geklärt werden – auch das Mobiltelefon des Mannes blieb verschwunden. Der 32-Jährige wurde im Krankenhaus versorgt. Die Polizei bittet Zeugen, die zwischen dem frühen Morgen und gegen 12.20 Uhr etwas beobachtet haben, um das Geschehen aufzuklären: Telefon 0631 369225.