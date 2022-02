Das Sturmtief Ylenia hat in der Nacht und im Verlauf des Donnerstags keine nennenswerten Einsätze von Polizei und Feuerwehr nach sich gezogen. Wie die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, gab es in der Stadt „keine nennenswerten Einsätze mit Bezug auf das Unwetter“. Auch aus Sicht der Polizei lief die Sturmnacht und der Tag „relativ ruhig“ ab. Laut Polizeisprecher Michael Hummel zählten die Beamten in der gesamten Westpfalz zwar sieben umgestürzte Bäume, registrierten aber keine Unfälle oder gar Verletzte in Zusammenhang mit dem Sturmtief. Die Stadtverwaltung gab am Donnerstag eine Warnung heraus, appellierte daran, die städtischen Friedhofe, den Ruheforst, den Stadtwald (einschließlich Wildpark) und alle öffentliche Parkanlagen mit höheren Bäumen zu meiden. Alle für Donnerstag geplanten Bestattungen wurden verschoben, heißt es aus dem Rathaus.