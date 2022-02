Am Sonntagmorgen gegen 10.30 Uhr hat eine Funkstreife ein Trampolin, das von einem Grundstück auf die Haupt- durchgangsstraße in Hauptstuhl geweht wurde, entdeckt, heißt es im Polizeibericht. Der Besitzer konnte von den Beamten ermittelt und das Spiel- und Sportgerät wieder zurück in seinen Garten gebracht werden. Glücklicherweise sei es weder zu Gefährdungen noch zu Beeinträchtigungen des Verkehrs gekommen.