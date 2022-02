Das Sturmtief Roxana bescherte der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg vier Einsätze. Wie sie berichtet, war am Sonntagnachmittag ein Baum an der B270 zwischen Hirschhorn und Olsbrücken umgestürzt und blockierte den Rad- und Fußweg. Die Wehr beseitigte das Hindernis. Am Abend kippten mehrere Bauzäune an der Grundschule Otterberg um und blockierten die Ausfahrt eines Parkplatzes. Die Einsatzkräfte bauten die Elemente auseinander und beschwerten sie, um eine erneute Gefährdung zu verhindern. Der nächste Einsatz folgte um Mitternacht. Ein umgestürzter Baum lag auf der Wiesenstraße in Otterberg. Mit einer Motorsäge schnitten die Einsatzkräfte das Hindernis zurück, bis die Fahrbahn wieder frei war. Am Montagvormittag musste die Feuerwehr gemeinsam mit der Straßenmeisterei noch einen umgestürzten Baum von der K37 zwischen Althütterhof und Weinbrunnerhof beseitigten.