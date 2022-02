Der Sturm hat in der Stadt Kaiserslautern nur geringe Schäden hinterlassen. Während die Feuerwehr am Freitag noch zu etlichen kleineren Einsätzen hauptsächlich wegen umgestürzter Bäume ausrücken musste, blieb es am Samstag und Sonntag diesbezüglich ruhig, wie die Feuerwehr auf Nachfrage mitteilte.

Auf dem Betzenberg stürzte ein Baum in der Straße Am Hinkelstein über die Fahrbahn und auf eine Solarthermieanlage. Eine rund vier mal zehn Meter große Werbetafel wurde laut Feuerwehrsprecher in der Kantstraße von einer Baustelle geweht. Auf dem Fischerrück wurde eine Pappel durch den starken Wind umgeblasen und hinterließ an darunterstehenden Autos Schäden. Die Straße jeweils von kleineren Bäumen freiräumen mussten die Feuerwehrkräfte am Freitag auch in Erlenbach am Steinhübel, am Kniebrech und in der Morlauterer Straße bergaufwärts. Etliche herabhängende Äste, die auf die Fahrbahn zu fallen drohten, entfernte die Feuerwehr in der Alten Hohenecker Straße. In Erfenbach wurde ein Blech vom Dach geweht, schließt die Sturm-Bilanz der Feuerwehr vom Wochenende. Auf dem Rundweg am Gelterswoog hat es laut einem Leser in der Nacht zu Samstag einen Baum umgeblasen, der deshalb den Weg versperrte.