Durch eine Feuerwand rasen oder ein Auto auf zwei Rädern steuern: Am Sonntagvormittag wurde den rund 400 Zuschauern auf dem Globus-Parkplatz Spektakuläres gezeigt. Giovanni Gonzalez und Roger Miguel (auf dem Dach) von der Autoartistenshow Kübler brausten durch eine Feuerwand, bei der die Zuschauer vor der enormen Hitze des Feuerballs überrascht wurden. Joy Cortess Junior sprang mit seinem Quad über acht am Boden liegende Menschen und Mario Cortess überschlug sich mit seinem Auto krachend und scheppernd zu der Titelmusik von „Alarm für Cobra 11“. Am Ende der Show, die kommende Woche wiederholt wird, walzten Monstertrucks zwei Autos platt.