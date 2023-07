Aufmerksamen Nachbarn ist es zu verdanken, dass eine Frau im Stadtgebiet am Donnerstag aus einer hilflosen Lage befreit werden konnte.

Anwohner des Wohnviertels im nördlichen Stadtgebiet waren am Vormittag auf Hilferufe aufmerksam geworden und hatten die Polizei verständigt, heißt es im Einsatzbericht. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hörten sie die Rufe ebenfalls. Sie lokalisierten die Wohnung, aus der die Schreie kamen und konnten die entsprechende Wohnungstür öffnen. In den Räumen fanden sie die 61-jährige Bewohnerin in hilfloser Lage auf dem Boden. Die Frau war nach eigenen Angaben am Vortag gestürzt und kam aus eigener Kraft nicht mehr auf die Beine. Der Rettungsdienst wurde verständigt und brachte die 61-Jährige zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus.