Studierende der Hochschulgruppe Ingenieure ohne Grenzen (IOG) an der Technischen Universität Kaiserslautern (TUK) helfen dabei mit, in Kabanga in Tansania sauberes fließendes Wasser für die Bewohner zu gewinnen. Verunreinigtes Trinkwasser habe bisher häufige Infektionen bei den Dorfbewohnern ausgelöst. Seit November laufen die Bauarbeiten und sorgen schon jetzt für gute Wasserqualität, wie Lisa Reis, Studentin der Elektrotechnik an der TUK schildert. Wie das Projekt genau aussieht, lesen Sie hier.