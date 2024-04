Es ist vollbracht: das Gemeindehaus steht, wurde feierlich eingeweiht, alle Beteiligten der Hochschule Kaiserslautern sind wohlbehalten von den Philippinen in die Heimat zurückgekehrt. Mit vielen Eindrücken, neuen Freunden und einem gehörigen Maß an Improvisationstalent.

„Es hat alles geklappt, wir waren sogar pünktlich fertig“, berichtet Brigitte Al Bosta, Professorin im Studiengang Architektur der Hochschule Kaiserslautern. „Es lief besser, als wir uns das vorgestellt haben“, ergänzt Carina Neff, Professorin im Studiengang Bauingenieurwesen. Und wie pünktlich: Am 14. März, am geplant letzten Tag des Projekts, fiel um 15 Uhr sprichwörtlich der Hammer, eine Stunde später wurde bereits die Einweihung gefeiert, berichtet Al Bosta, mit allem, was dazu gehört: offiziellen Vertretern aus der nächstgelegenen, größeren Stadt, einem Kinderchor, einem zerschnittenen Band und einem Festmahl für die ganze Bevölkerung. Ein ganz wichtiger Aspekt der Feier, sei die Übergabe von Dokumenten gewesen, die das Haus ins Eigentum der Menschen vor Ort übertrug. „Die konnten gar nicht glauben, dass ihnen das Haus nun gehört“, berichtet Neff.

Rund 60 Studierende aus den Studiengängen Architektur, Innenarchitektur und Bauingenieurwesen der Hochschule waren an dem Projekt beteiligt, das von Anfang Februar bis Mitte März lief. Vor Ort unterstützt wurde die Gruppe auch von „Fruit Tree“, einem gemeinnützigen, in Darmstadt ansässigen Verein für humanitäre Hilfe im Ausland, der sich vor allem auf den Philippinen, auf Haiti und in Kenia einsetzt.

Entstanden ist ein Gemeindehaus aus Bambus in dem Dorf Mamanwa Village, rund 15 Kilometer südlich der Stadt Surigao, der Hauptstadt der Provinz Surigao del Norte. Die Provinz wiederum liegt im Nordosten der Insel Mindanao, der zweitgrößten Insel der Philippinen. In dem Dorf leben knapp 100 Familien, rund 380 Erwachsene und rund 100 Kinder. Die Dorfbevölkerung gehört zu der ethnischen Gruppe der Mamanwa, die von den Ureinwohnern der Philippinen abstammen. Sie sind die älteste noch existierende Volksgruppe der Philippinen.

Die Werkzeuge bleiben im Dorf

In mehreren Gruppen reisten die Studierenden über die komplette Bauzeit aus Deutschland an, ihre Reise haben die Nachwuchs-Ingenieure und –Architektinnen selbst finanziert, unterstreichen Neff und Al Bosta. Vor Ort wurde dann das Gemeindehaus aus Bambus gemeinsam mit den Einheimischen gebaut. Dabei seien nicht nur die Männer eingebunden worden. Für die Beleuchtung seien bei einer Korbmacherin und ihrem Team 25 geflochtene Lampen in Auftrag gegeben worden, die nun das Gemeindehaus erleuchten. Einem der Vorarbeiter aus dem Dorf sei die Behandlung des Werkstoffs Bambus nahe gebracht worden. „Der baut sein ganzes Leben mit Bambus, ist ein richtiger Experte. Behandelt man den Werkstoff, dann hält er 15 Jahre und nicht nur zwei“, erzählt Al Bosta. Nach Abschluss des Projektes sind die mitgebrachten Werkzeuge, wie Tischkreissägen, im Dorf geblieben, stehen dort nun allen Bewohnern zur Verfügung, erzählt Neff.

Mitgebracht aus Südostasien habe die Gruppe ein großes Gemeinschaftsgefühl, neue Freundschaften, ein gehöriges Maß an Improvisationstalent und neue Fertigkeiten, berichten die beiden Betreuerinnen. „Wir haben viel von den Leuten vor Ort gelernt“, sagt Al Bosta. Als gegen Ende der Bauzeit die Schrauben ausgingen, musste improvisiert werden, sagt die Architektin, fehlendes Holz wurde kurzerhand beschafft. „Das Material für die Fußschwellen stand tags zuvor noch im Wald.“ Carina Neff berichtet von interessanten Erlebnissen im örtlichen Baumarkt. „Wir haben ein Foto von einer Kabeltrommel gezeigt, dann aber einen aufgerollten Gartenschlauch angeboten bekommen.“

Technische Schwierigkeiten – die alle gelöst werden konnten - seien aber von der Herzlichkeit der Menschen vor Ort mehr als aufgewogen worden, berichten Neff und Al Bosta. „Jeden Tag waren Trauben von Kindern bei uns auf der Baustelle“, sagt Al Bosta, auch zu den Erwachsenen seien enge Kontakte geknüpft worden. Die Gruppe aus Deutschland habe kurzerhand ein Basketballfeld im Ort ein wenig aufgehübscht und gleich mit ein paar Spielen eingeweiht, ergänzt Neff. „Wir bekommen beide täglich noch Nachrichten von den Philippinen“, berichtet Al Bosta. „Das wird uns ein Leben lang begleiten“, sagt Neff. Beim Abschied seien auch ein paar Tränen geflossen.

Bauingenieure und (Innen-)Architektinnen arbeiten Hand in Hand

Eine Wiederholung eines solchen Projekts schließen die beiden Hochschullehrerinnen nicht aus, allerdings brauche es eine gewisse Vorlauf-Zeit: Zwei Jahre Vorbereitung seien in das Projekt geflossen, Vorbereitungskurse, wissenschaftliche Vorarbeiten sowie Spendensammeln und Förderanträge schreiben inklusive. Aber es habe sich gelohnt, nicht zuletzt wegen des fächerübergreifenden Teamworks, bei dem angehende Bauingenieure, Architektinnen und Innenarchitekten Hand in Hand gearbeitet haben, unterstreichen Neff und Al Bosta.