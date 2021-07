Wer sich für Technik, Wirtschaft, Sozial- und Naturwissenschaften interessiert, ist an der Technischen Universität Kaiserslautern (TU) bestens aufgehoben. Bis Ende August können sich Studieninteressierte für die zulassungsfreien Studiengänge bewerben. Für die zulassungsbeschränkten Fächer endet die Frist in diesem Jahr am 31. Juli. Dazu zählen zum Beispiel die beiden Bachelorstudiengänge Lebensmittelchemie sowie Sportwissenschaft und Gesundheit. Bewerbungen können digital eingereicht werden.

Elektrotechnik, Mathematik, Informatik oder doch besser Chemie? Die TU Kaiserslautern bietet über 100 Bachelor-, Master- und Diplomstudiengänge an wie etwa Werkstofftechnik, Raumplanung, Integrative Sozialwissenschaft, Physik und Mathematik. Viele Studiengänge sind außerdem interdisziplinär ausgerichtet.

Der Bachelorstudiengang Lebensmittelchemie vermittelt zum Beispiel Kenntnisse aus Anorganischer/Analytischer, Organischer und Physikalischer Chemie. Zudem stehen Grundlagen in Lebensmittelchemie und instrumenteller Analytik auf dem Stundenplan. An der Schnittstelle von Sportwissenschaft und Gesundheit ist der gleichnamige Bachelorstudiengang angesiedelt. Auf dem Programm stehen unter anderem wichtige Grundlagen zu Gesundheitslehre, Anatomie und Physiologie, zu Aspekten der Prävention und Rehabilitation sowie zu Sportpraxis, Didaktik und Methoden der Sportwissenschaft. Der zulassungsbeschränkte Masterstudiengang Toxikologie befasst sich mit der schädlichen Wirkung chemischer Stoffe auf lebende Organismen, insbesondere auf den Menschen. Im Studium dreht es sich um die klassischen toxikologischen Disziplinen sowie biochemische und molekularbiologische Analytik, Biostatistik und chemische Analytik.

Neu zum Wintersemester ist der Masterstudiengang „Politikwissenschaft: Globalisierung und Digitalisierung“. Die Absolventinnen und Absolventen erwerben das Wissen und die Kompetenzen, um politische, rechtliche, soziale und wirtschaftliche Aspekte der Megatrends Globalisierung und Digitalisierung in ihren Zusammenhängen zu verstehen und zu analysieren. Ebenfalls im Herbst startet der viersemestrige Masterstudiengang Soziologie und empirische Sozialforschung mit dem Schwerpunkt Computational Social Science. Er schlägt die Brücke zwischen Soziologie, Methodenlehre und Computational Social Science.

Wer sich für ein Studium an der TU Kaiserslautern interessiert, findet, findet hier weitere Informationen. Online kann man sich hier bewerben.