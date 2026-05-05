Wie geht es weiter nach dem Abitur? Welches Studienfach passt zu mir, wie sieht der Alltag an einer Uni aus? Antworten bieten die Studieninfotage in Kaiserslautern.

Das Studienangebot an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau (RPTU) ist vielfältig. Dieses umfasst Angebote aus den Bereichen Ingenieurwissenschaften, Natur- und Umweltwissenschaften, Sozial- und Kommunikationswissenschaften, Bildungs- und Gesellschaftswissenschaften, Mathematik und Informatik, Psychologie sowie für das Lehramt für alle Schularten. Um Studieninteressierten eine Orientierung zu ermöglichen, lädt die RPTU für Mittwoch, 13. Mai, nach Kaiserslautern und am Dienstag, 19. Mai, nach Landau zu ihren Studieninfotagen ein. Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 9 Uhr.

Interessierte können Uni-Luft schnuppern, Studiengänge unverbindlich kennenlernen und Entscheidungshilfen für die Studienwahl erhalten. Alle Fragen rund um Beginn und Ablauf des Studiums werden beantwortet. Ein Vortrag beleuchtet beispielsweise, wie der Übergang von der Schule zur Universität gelingen kann; ergänzend erhalten auch Eltern Tipps, wie sie ihre Kinder bei Studienwahl und -start unterstützen können.

Einblicke in alle Studiengänge

Vorträge geben Einblicke in die unterschiedlichen Fachrichtungen: Auf dem Programm stehen beispielsweise Architektur, Lebensmittelchemie, Molekulare Biologie, Maschinenbau, Technophysik, Sozioinformatik – sowie die Studiengänge „Sportwissenschaft und Gesundheit“ und „Mensch und Umwelt: Psychologie, Kommunikation, Ökonomie“. Offene Vorlesungen, Workshops, Campusführungen, Mitmach-Aktionen, Infostände zu Studium, Forschung und den Freizeitmöglichkeiten an der RPTU gibt es ebenfalls.

Wer sich für aktuelle wissenschaftliche Fragestellungen interessiert, kann außerdem ausgewählte Forschungsthemen kennenlernen. So zeigt die offene Lehrveranstaltung „Mathematik in der Medizin“ in Landau beispielsweise, dass in der modernen Medizin die Mathematik unverzichtbar ist für die Vorhersage von Krankheitsverläufen. Ebenfalls in Landau wirft ein literaturwissenschaftlicher Vortrag einen Blick auf das Mittelalter: Es geht um Ritter, Schlachten und Blutvergießen. In Kaiserslautern wiederum zeigt der Vortrag „Digi Athlet“, wie ein Roboterdemonstrator einen Ball in Bewegung fängt und damit Technik und Sport verbindet.

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rptu.de/s/studieninfotag

