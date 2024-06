Die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) hat im Jahr 2023 in der Stadt Kaiserslautern mehr als 29,5 Millionen Euro zur Unterstützung von privaten und gewerblichen Kunden bereitgestellt. Diese Förderung umfasste insbesondere den Bereich der Wirtschafts- und sozialen Wohnraumförderung, teilte eine Sprecherin der ISB mit. Mehr als 28,3 Millionen Euro davon entfielen auf die Wirtschaftsförderung, während die restlichen Mittel in die soziale Wohnraumförderung flossen. Insgesamt wurden neun Wohneinheiten mit 1,2 Millionen Euro unterstützt. Die Mittel stammten sowohl vom Bund als auch vom Land Rheinland-Pfalz. Kaiserslauterns Oberbürgermeisterin Beate Kimmel hob die Bedeutung der ISB-Investitionen hervor: „Allein 2,3 Millionen Euro investierte die ISB in Unternehmensbeteiligungen für Gründungen und neue Unternehmen. Damit wird die Zukunft unserer Wirtschaft gefördert“, wird sie in der Mitteilung zitiert. Die Investitionen sollen dazu beitragen, die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt weiter zu unterstützen und Arbeitsplätze zu schaffen.