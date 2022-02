Der Stromausfall in der Stadt vergangene Woche wurde „aller Wahrscheinlichkeit nach durch einen Kabelschaden verursacht“. Das teilten die Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) am Dienstag mit. Die Schadensstelle wurde in einer Leitung in der Ländelstraße gefunden. Um den Schaden zu beheben, sei bereits eine Firma damit beauftragt worden, die Leitung freizugraben. „Unser technischer Service wird dann das defekte Kabel nochmals in Augenschein nehmen und unverzüglich mit der Instandsetzung beginnen“, teilte eine SWK-Sprecherin mit. Die Arbeiten sollen Mitte nächster Woche abgeschlossen sein. Da der mutmaßliche Schaden nicht im Bereich einer Straße liegt, habe die Reparatur auch keine Auswirkungen auf den Straßenverkehr. „Die Stromversorgung ist weiterhin sichergestellt“, so die Sprecherin. Erdkabel werden häufig bei Tiefbauarbeiten beschädigt, allerdings wirken auch äußere Faktoren auf die Kabel ein, beispielsweise Temperatur, Feuchtigkeit oder chemische Eigenschaften des Bodens. Auch natürliche Erdbewegungen oder durch ein hohes Verkehrsaufkommen verursachte Erschütterungen haben Auswirkungen auf die Lebensdauer der Erdkabel, was dann zu Schäden und in der Folge zu Kurzschlüssen führen kann. Gegen 21 Uhr fiel am vergangenen Donnerstag der Strom in der Innenstadt, in Teilen von Kaiserslautern-Ost, Betzenberg und der Technischen Universität (TU) aus. Etwa eine Viertelstunde später war die Stromversorgung im Wohnbereich wiederhergestellt, die Uni blieb etwa fünf Minuten länger ohne Stromversorgung.