Eine Viertelstunde lang ging in Teilen des PRE-Parks im Osten der Stadt Kaiserslautern am Mittwoch gar nichts. Betroffene hatten sich bei der RHEINPFALZ gemeldet und berichtet, der Strom sei kurz nach Mittag ausgefallen. Das bestätigte PRE-Gesellschafter Willi Fallot-Burghardt. Zur Ursache konnte er nichts sagen. Bis Dienstag hätten die Stadtwerke an mehreren Stellen in dem Gewerbepark gearbeitet, ob es dabei zu einem Schaden gekommen sei, wisse er nicht. „Unsere Hausmeister haben sofort die Leute aus den Aufzügen geholt, die stehen blieben.“ Fallot-Burghardt sagte, zum Glück sei nach 15 Minuten der Strom wieder da gewesen. Ein längerer Stromausfall könne gerade in einem Industriepark, wo viele Hightech-Unternehmen ansässig sind, zu Problemen führen. Betroffen waren Fallot-Burghardt zufolge vor allem Gebäude östlich entlang der Europaallee, darunter auch eine Arztpraxis und ein IT-Dienstleister.

Ein Sprecher der Stadtwerke Kaiserslautern erklärte am Nachmittag, eine Störung im 20-kV-Netz sei schuld an dem Zwischenfall gewesen. Die Versorgung sei aber schnell wieder hergestellt worden. Sprecher Hans-Peter Frey betonte, so etwas könne auch einfach so mal passieren. Die Stadtwerke gingen aber auf jeden Fall sicherheitshalber in die Untersuchung vor Ort. Auch im Warmfreibad hatte es kurzzeitig Versorgungsprobleme gegeben.