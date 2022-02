Kurz nachdem die Stadtwerke Kaiserslautern (SWK) mitgeteilt hatten, dass die Stromversorgung am Bremerhof und in der Gottlieb-Daimler-Straße (Station) unterbrochen ist, kam die Entwarnung: Das Problem ist schon wieder behoben, hieß es um 11.25 Uhr.

Erst am Donnerstagabend vergangener Woche war der Strom in weiten Teilen der Innenstadt komplett ausgefallen. Zwischen 21 und 21.15 Uhr waren die Innenstadt, Teile von Kaiserslautern-Ost, der Betzenberg und die Technische Universität ohne Strom, die Uni blieb etwa fünf Minuten länger unversorgt.

Ursache war „aller Wahrscheinlichkeit nach ein Kabelschaden“, teilten die Stadtwerke am Dienstag mit. Die Schadensstelle wurde in einer Leitung in der Ländelstraße gefunden.