Wegen eines Kaminbrands in einem Wohnhaus in der Eckstraße wurde der Strom auf dem Drehenthalerhof am Freitagvormittag teilweise abgestellt. Wie die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg berichtet, verlaufen die Freileitungen in der Nähe des Schornsteins, aus dem die Flammen schlugen. Ein Pulverlöscher wurde zur Brandbekämpfung eingesetzt. Nachdem die Flammen gelöscht waren, kehrten die Einsatzkräfte den Kamin von der Drehleiter aus. Das Brandgut wurde nach draußen gebracht. Die Feuerwehr der VG Otterbach-Otterberg war mehr als drei Stunden im Einsatz. Wie sie weiter mitteilt, kann der Schornstein derzeit nicht genutzt werden, weil sich Risse gebildet haben.