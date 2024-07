Mehrere brennende Strohballen beschäftigten am frühen Dienstagmorgen Feuerwehr und Polizei Kaiserslautern. Bei der Integrierten Leitstelle hatten Zeugen zunächst einen Traktorenbrand im Bereich „neben der Autobahn“ gemeldet, berichtet Martin Gugel, Abteilungsleiter Bevölkerungsschutz und Freiwillige Feuerwehr. Die Berufsfeuerwehr rückte in das Gebiet „Hinterer Rothenberg“ nahe des Gersweilerhofs aus, fand auf einem Feld „zwar keinen Traktor, jedoch circa 15 Rundballen Stroh, die in Flammen standen“, erklärt er. Die Feuerwehr entschied, die Ballen kontrolliert abbrennen zu lassen, schützte das angrenzende Weizenfeld mit Wasser. Gegen 8 Uhr sei das Feuer erloschen gewesen. Auch 15 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr waren im Einsatz.

Wie die Polizei mitteilt, ermittelt sie wegen des Verdachts der Brandstiftung. Ein unbekannter Täter habe sich unerlaubt Zutritt zu einem umfriedeten Gelände verschafft und anschließend das Feuer verursacht. Hinweise erbittet die Polizei telefonisch unter 0631 369-2620.