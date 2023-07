Ein Brand auf einem Feld zwischen Weilerbach und Schwedelbach wurde der Feuerwehr am späten Mittwochnachmittag per Notruf gemeldet. Eine Fläche von ungefähr 3000 bis 4000 Quadratmeter habe in Flammen gestanden, berichtet die Polizei. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde der Brand beim Pressen von Strohballen ausgelöst. 16 Ballen und die Presse selbst seien vom Feuer ebenfalls erfasst worden. Die Wehrleute konnten das Feuer aber löschen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf circa 22.000 Euro.