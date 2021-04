Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist in der Stadt am Dienstag laut Landesuntersuchungsamt auf 128 gestiegen, beziehungsweise auf 120, wenn die US-Streitkräfte einbezogen werden. Die Inzidenz des Landkreises Kaiserslautern lag bei 116,1, unter Einbeziehung der stationierten Streitkräfte bei 99,3. Für die Stadt Kaiserslautern meldete das Gesundheitsamt für Dienstag, Stand 18 Uhr, 27 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus, 28 positive Testergebnisse wurden für den Landkreis gemeldet. Wie Oberbürgermeister Klaus Weichel am Abend informierte, muss die Stadt nun eine Allgemeinverfügung erlassen, die voraussichtlich am Freitag in Kraft treten soll. Das wurde am Dienstag in einer Sitzung des Krisenstabes besprochen. Bei der Allgemeinverfügung werde man sich am Muster des Landes Rheinland-Pfalz für Kommunen mit einer Inzidenz über 100 orientieren. Die verschärften Corona-Maßnahmen sehen unter anderem eine Schließung der Außengastronomie, striktere Regeln für das Terminshopping und eine Ausgangsbeschränkung von 21 Uhr bis 5 Uhr am Folgetag vor.