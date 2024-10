Ein Streit zwischen einem Taxifahrer und seinen beiden Fahrgästen hat in der Nacht zu Sonntag die Polizei auf den Plan gerufen. Die Beteiligten beschuldigten sich gegenseitig. der Beleidigung, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Nötigung, wie die Polizei berichtet. Sie bittet unabhängige Zeugen, die gegen 4.30 Uhr in der Martin-Luther-Straße oder in der Fischerstraße etwas von der Auseinandersetzung mitbekommen haben, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 zu melden.

Der Taxifahrer gab an, die beiden Frauen schon beim Einstieg in der Martin-Luther-Straße zur Ruhe ermahnt zu haben, weil sie laut herumgeschrien hätten. Daraufhin sei er beschimpft und beleidigt worden. Am Ziel in der Fischerstraße angekommen, sei er von einer der Frauen gekratzt worden, die zweite habe sein Fahrzeug beschädigt. Die laut Polizei „stark alkoholisierten Fahrgäste“ schilderten, sie seien von dem Taxifahrer beleidigt worden. Außerdem sei dieser absichtlich mit seinem Auto auf sie zugefahren. Zu einem Zusammenstoß oder einer Verletzung sei es aber nicht gekommen.