Am frühen Samstagmorgen gerieten in der Spittelstraße zwei Gruppen junger Leute aneinander. Laut Polizei kam es gemäß den Schilderungen der noch Anwesenden zunächst zu verbalen Streitereien mit der anderen Gruppe, die schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung mündeten. Ein 21-jähriger Beteiligter erlitt dabei eine stark blutende Kopfwunde. Sein Bekannter, der ihn schützen wollte, wurde im Kopfbereich ebenfalls leicht verletzt. Beide mussten im Krankenhaus versorgt werden. Zu der anderen Gruppe, die vor Eintreffen der Polizei flüchtete, liegen bislang keine konkreten Hinweise vor.