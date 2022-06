Mit einem Bluterguss am Oberschenkel und einer aufgeplatzten Unterlippe endete der Streit zwischen zwei Nachbarn. Wie die Polizei mitteilte, hat ein 79-Jähriger aus Kaiserslautern am Dienstag Strafanzeige erstattet. Nach Angaben des Mannes hatte er sich über den Lärm aus der benachbarten Wohnung geärgert und wollte den Nachbarn am Morgen zur Rede stellen. Dabei kam es zum Streit zwischen den beiden Männern. Laut Polizei gab der 79-Jährige an, von seinem Nachbarn mit dem Besenstiel gegen das Bein und mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden zu sein. Es wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.