Zu einem Streit unter Jugendlichen ist es am Mittwochnachmittag gekommen. Ein Teenager wurde dabei um Geld erleichtert und flüchtete in einen Bus.

Wie die Polizei mitteilt, wurde sie am Mittwoch zum Fackelrondell gerufen. Im Essensbereich eines Einkaufszentrums seien mehrere Jugendliche in einen Streit geraten. Nach den bisherigen Ermittlungen forderte einer der Jugendlichen von einem 14-Jährigen Geld. Aus Angst übergab der Junge die Scheine in Höhe eines niedrigen zweistelligen Betrags und flüchtete anschließend in einen Linienbus. Die Gruppe verfolgte den jungen Mann bis zum Bus und bedrohte ihn verbal. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts des Raubs und der Bedrohung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, bittet sie, sich unter der Telefonnummer 0631 3692620 bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern zu melden.