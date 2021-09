Mit einem Messer soll ein 22-Jähriger einen Mann im gleichen Alter schwer verletzt haben. Wie die Polizei mitteilt, ist derzeit fast völlig offen, was sich am Dienstagmorgen in der Wohnung des Verletzten zugetragen hat. Gewiss sei, dass die beiden Männer Alkohol getrunken haben. Dann kam es zum Streit, in dessen Verlauf dem Wohnungsinhaber mehrere Stichverletzungen zugefügt wurden – ob aus Notwehr oder aus anderen Motiven ist aktuell nicht geklärt. Die Ermittlungen und Befragungen möglicher Zeugen dauern an. Alarmierte Polizeikräfte nahmen den 22-Jährigen kurz nach der Auseinandersetzung in der Bahnhofstraße fest. Inzwischen ist er wieder auf freiem Fuß. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen konnte kein dringender Tatverdacht gegen ihn begründet werden. Ein Haftgrund (Fluchtgefahr, Verdunklungsgefahr oder Wiederholungsgefahr) besteht aktuell nicht. Notarzt und Sanitäter kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Er ist aktuell nicht vernehmungsfähig.