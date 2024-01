Am frühen Sonntagmorgen eskalierte ein Streit in der Salzstraße. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei sprachen zunächst mehrere Tatverdächtige einen 25-jährigen Mann an und baten ihn um Zigaretten, woraus ein Streitgespräch entstand.

Der Disput eskalierte laut Polizei, woraufhin der 25-Jährige und seine fünf Begleiter von mehreren Personen mit Schlägen und Tritten angegriffen wurden. Zudem wurde Pfefferspray eingesetzt, was zu Augenreizungen bei einzelnen Personen führte. Im Anschluss entfernten sich die Angreifer.

Ein hinzugerufener Rettungswagen behandelte die Leichtverletzten vor Ort. Aufgrund einer Täterbeschreibung stellte eine Polizeistreife, zwei der Tatverdächtigen im Alter von 17 und 19 Jahren in der Nähe des Altstadtparkhauses fest. Dort waren sie in eine weitere körperliche Auseinandersetzung verwickelt. Die zwei Männer müssen sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung rechtfertigen.

Weil der 19-Jährige einen Platzverweis nicht befolgte, nahmen ihn Polizeibeamte in Gewahrsam. Der 17-Jährige wurde Sorgeberechtigten überstellt. Die Beamte haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen weitere Zeugen. Mutmaßlich waren an der Auseinandersetzung in der Salzstraße noch Männer im Alter zwischen 18 und 20 Jahren beteiligt. Nach Zeugenangaben hatten sie eine dunkle Hautfarbe und gelockte schwarze Haare, teilt die Polizei mit. Hinweise nimmt die Polizei in Kaiserslautern, unter Telefon 0631 369-2150 entgegen.